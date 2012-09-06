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Видеорепортаж с пресс-конференции с участием Капелло и Денисова

Видеорепортаж с пресс-конференции с участием Капелло и Денисова
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Сегодня, 6 сентября, в Доме футбола прошла пресс-конференция с участием главного тренера сборной России Фабио Капелло и капитана команды Игоря Денисова, посвящённая предстоящему матчу в рамках отборочного турнира к чемпионату мира — 2014.

Россиянам 7 сентября предстоит принять в Москве на стадионе «Локомотив» сборную Северной Ирландии. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат.com» представляет вниманию своих посетителей специальный видеорепортаж с пресс-конференции:

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