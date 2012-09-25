Циглер: фанаты на базе – классика для Италии. Но там тебя уважают

Защитник московского «Локомотива» Рето Циглер, имеющий опыт игры в итальянской серии A, рассказал, что местные болельщики любят приезжать на базу клуба, чтобы поговорить с футболистами.

«Да-да, классика для Италии. Ничего серьёзного, кулаками эти ребята не размахивают – тебя уважают, и всё строится на этом. Хотя давление всё равно оказывается.

Таких встреч избежать не удается. Здесь, в Баковке, ты сразу заезжаешь на территорию базы, а у „Сампдории“ все устроено иначе – ты оставляешь машину на парковке и до базы идешь пешком, вот там вас и поджидают.

Если говорить лично обо мне, то конфликтов с болельщиками у меня никогда не возникало, у нас всегда были хорошие отношения. Если болельщики видят, что ты по полной выкладываешься на поле, то тебе никогда не скажут ничего плохого, вне зависимости от результатов команды», — цитирует швейцарца Sports.ru.