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Хурадо забил свой первый гол за "Спартак"

Хурадо забил свой первый гол за "Спартак"
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Испанский полузащитник Хосе Хурадо забил свой первый гол за московский «Спартак». Это случилось в концовке первого тайма в домашнем матче 13-го тура чемпионата России против саранской «Мордовии».

Напомним, что Хурадо арендован «Спартаком» у немецкого «Шальке-04» до конца сезона — 2012/13. По истечении арендного соглашения спартаковцы будут иметь приоритетное право выкупа трансфера 26-летнего футболиста.

«Чемпионат.com» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Мордовия».

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