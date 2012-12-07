Кириченко: разве "Спартаку" не нужен был Кубок? Думаю, совсем наоборот

Нападающий «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о том, какие цели команда ставит в Кубке России, где южане в 1/8 финала выбили московский «Спартак».

«Боремся за победу в каждом матче. Это престижный трофей, который хочется выиграть. Кубковый турнир не такой длительный, как чемпионат, здесь всё решается в одной игре, но в этом и заключается наш шанс. Стать обладателем Кубка страны почётно. Поэтому не понимаю, почему часто слышу разговоры о слабой мотивации клубов. В нашей стране есть лишь три-четыре команды, которые могут сказать, что перед ними стоят другие приоритеты.

Разве „Спартаку“ не нужен был Кубок? Думаю, совсем наоборот. В этом сезоне москвичи неудачно выступили в Лиге чемпионов. В чемпионате, скорее всего, не смогут бороться за медали, пока они даже не входят в зону Лиги Европы. Кубок был отличным шансом спасти сезон. Говорите, в матче с нами был не самый сильный состав? Не заметил этого. На поле вышла основная обойма футболистов, замены были только по одной-двум позициям. Скорее всего, разговоры про ненужность Кубка идут от отсутствия результата. Проигравшие могут говорить все что угодно», — цитирует футболиста официальный сайт «Ростова».