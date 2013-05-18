Яковлев: рад победе команды, а кто забил, не так уж важно

Автор победного гола в ворота «Краснодара» полузащитник «Спартака» Павел Яковлев прокомментировал гостевую победу красно-белых со счётом 1:0.

«Игра складывалась для нас непросто. И мы, и хозяева показывали атакующий футбол. У краснодарцев очень хорошая, играющая команда с хорошими исполнителями. Нереализованный пенальти? Через это тоже надо пройти, в такие моменты команде нужно объединиться. Что мы и сделали: забили гол и довели игру до победы. Рад победе команды, а кто забил, не так уж важно. Хочу отметить голевой пас Артёма Дзюбы — он здорово поборолся за верховой мяч и сделал мне удобную скидку.

Приятно, что в Краснодар приехало столько спартаковских болельщиков. Большое спасибо им за великолепную поддержку на выезде!» — цитирует Яковлева пресс-служба клуба.