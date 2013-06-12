Сборная Чили добилась победы над Боливией

В Сантьяго завершился отборочный матч чемпионата мира — 2014. Сборная Чили принимала на своём поле национальную команду Боливии. Победы в игре добились хозяева поля. Уже к 20-й минуте чилийцы отличились дважды — счёт открыл Эдуардо Варгас, а спустя всего минуту Алексис Санчес удвоил преимущество. Ещё до перерыва гости отыграли один мяч усилиями Марсело Морено. Окончательный счёт во встрече установил Артуро Видаль уже в компенсированное время.

Эта победа позволила чилийцам догнать Эквадор в турнирной таблице зоны КОНМЕБОЛ. Подопечные Хорхе Сампаоли имеют в своём активе 21 очко и уступают эквадорцам лишь по дополнительным показателям. Сборная Боливии с 13 баллами на восьмом месте. Напомним, напрямую на чемпионат мира попадают первые четыре сборные, а команда, занявшая пятое место, будет играть стыковой матч с победителем турнира в зоне Океании.

ЧМ-2014. Квалификационный раунд. Южная Америка

14-й тур