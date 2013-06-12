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Сборная Чили добилась победы над Боливией

Сборная Чили добилась победы над Боливией
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В Сантьяго завершился отборочный матч чемпионата мира — 2014. Сборная Чили принимала на своём поле национальную команду Боливии. Победы в игре добились хозяева поля. Уже к 20-й минуте чилийцы отличились дважды — счёт открыл Эдуардо Варгас, а спустя всего минуту Алексис Санчес удвоил преимущество. Ещё до перерыва гости отыграли один мяч усилиями Марсело Морено. Окончательный счёт во встрече установил Артуро Видаль уже в компенсированное время.

Эта победа позволила чилийцам догнать Эквадор в турнирной таблице зоны КОНМЕБОЛ. Подопечные Хорхе Сампаоли имеют в своём активе 21 очко и уступают эквадорцам лишь по дополнительным показателям. Сборная Боливии с 13 баллами на восьмом месте. Напомним, напрямую на чемпионат мира попадают первые четыре сборные, а команда, занявшая пятое место, будет играть стыковой матч с победителем турнира в зоне Океании.

ЧМ-2014. Квалификационный раунд. Южная Америка
14-й тур

ЧМ-2014 - Южная Америка. КОНМЕБОЛ. 14-й тур
12 июня 2013, среда. 04:30 МСК
Чили
Окончен
3 : 1
Боливия
1:0 Варгас – 17'   2:0 Санчес – 18'   2:1 Морено – 32'   3:1 Видаль – 90+3'
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