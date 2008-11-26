Карпин полетит в Бразилию для просмотра игроков "Гремиу"

Гендиректор «Спартака» Валерий Карпин в ближайшее время собирается в Бразилию. Как предполагает издание «Спорт-экспресс», целью поездки может стать подписание контракта с футболистом бразильской серии А. Речь, скорее всего, идёт об игроках «Гремиу» — 20-летнем центральном защитнике Лео и 19-летнем опорном хавбеке Рафаэле Кариоке.