Майкон Оливейра будет выступать в "Ильичёвце" под 5-м игровым номером

Бразильский нападающий Майкон Перейра де Оливейра, перешедший в «Ильичёвца» из «Шахтёра» в рамках арендного соглашения, приступил к тренировкам в мариупольской команде и определился с игровым номером. Как сообщает клубная пресс-служба, 25-летний Майкон будет выступать в коллективе Николая Павлова под 5-м номером, который ранее принадлежал бывшему капитану Адриану Пуканычу, перешедшему в состав ужгородской «Говерлы» на правах аренды.

Напомним, согласно жребию 1/16 Кубка Украины, мариупольская и донецкая команды проведут кубковую игру на стадионе «Ильичёвец».