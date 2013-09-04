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Майкон Оливейра будет выступать в "Ильичёвце" под 5-м игровым номером

Майкон Оливейра будет выступать в "Ильичёвце" под 5-м игровым номером
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Бразильский нападающий Майкон Перейра де Оливейра, перешедший в «Ильичёвца» из «Шахтёра» в рамках арендного соглашения, приступил к тренировкам в мариупольской команде и определился с игровым номером. Как сообщает клубная пресс-служба, 25-летний Майкон будет выступать в коллективе Николая Павлова под 5-м номером, который ранее принадлежал бывшему капитану Адриану Пуканычу, перешедшему в состав ужгородской «Говерлы» на правах аренды.

Напомним, согласно жребию 1/16 Кубка Украины, мариупольская и донецкая команды проведут кубковую игру на стадионе «Ильичёвец».

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