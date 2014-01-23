"Севастополь" и "Луч-Энергия" разошлись миром

В турецком Белеке состоялся контрольный матч между украинским «Севастополем» и российским ФК «Луч-Энергия». 12-я команда премьер-лиги Украины и пятая команда ФНЛ сыграли вничью – 1:1. Счёт открыл хавбек «Севастополя» Владимир Танчик, а сравнял его Душан Савич.

Контрольный матч

«Севастополь» (Севастополь, Украина) – «Луч-Энергия» (Владивосток, Россия) – 1:1 (0:0).

Голы: Танчик, 63 (1:0); Савич, 90+2 (1:1).

Предупреждение: Жабокрицкий (81).

«Севастополь»: Чуваев (Махновский, 62), Федорив (Ярошенко, 62), Гвинианидзе (Новак, 46), Причиненко, Неплях (Воронин, 67), Дуляй (Милько, 46), ИНП (Жабокрицкий, 62), Карноза (Фарлей, 46), Кожанов (Гевлич, 62), Ковпак (Кузнецов, 46), Лысенко (Танчик, 46).

«Луч-Энергия»: Довбня, Тебердиев, Романович, Бендзь, Могилевский, Пономаренко, Кудряшов, Романенко, Кренделев, Савич, Джонатат Беэ.