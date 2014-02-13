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Молодёжная сборная России сыграет со сверстниками из Норвегии

Молодёжная сборная России сыграет со сверстниками из Норвегии
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Молодёжная сборная России с 3 по 6 марта проведёт учебно-тренировочный сбор в Испании. В его рамках подопечные Николая Писарева сыграют товарищеский матч со сборной Норвегии, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС). Матч пройдёт на муниципальном стадионе в Марбелье и начнётся в 21:00 мск. Список игроков, которые будут вызваны на сбор, станет известен на следующей неделе.

Напомним, что на данный момент молодёжная сборная России занимает второе место в своей отборочной группе чемпионата Европы — 2015, отставая от лидирующей Дании на одно очко.