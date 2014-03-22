Пике восстановился от травмы и сможет сыграть с "Реалом"

Защитник «Барселоны» Херард Пике сможет принять участие в «класико». Как сообщает пресс-служба каталонского клуба, Пике, пропустивший встречу с «Осасуной» в конце прошлой недели из-за проблем с лодыжкой, оправился от повреждения и готов выйти на поле в матче с «Реалом».

Другой защитник сине-гранатовых Карлес Пуйоль практически оправился от травмы колена и должен вернуться к тренировкам на следующей неделе.

Напомним, матч «Барселона» — «Реал» состоится 23 марта на стадионе «Камп Ноу». В таблице испанского первенства лидирующий «Реал» опережает «Барселону» на четыре очка.