Серхио Гонсалес сменил Агирре на посту наставника «Эспаньола»

Руководство «Эспаньола» объявило о том, что у команды новый главный тренер, сообщает Marca.

Им стал Серхио Гонсалес, работавший до этого со второй командой каталонского клуба. Он сменил на этом посту Хавьера Агирре. Следует отметить, что клуб не собирался увольнять последнего. Мексиканский специалист сам изъявил желание покинуть «Эспаньол».

«Знаю, что клуб намеревался предложить мне новый контракт, но я ответил отказом. За 18 месяцев моей работы у руля команды на неё было потрачено лишь € 750 000», — заявил Агирре.