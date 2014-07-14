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Ланс — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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22:45 Мск
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Футбол
Альфа-Банк Российская Премьер-лига. 14-й тур
14:00
Крылья Советов
–
Оренбург
2 : 0
Окончен
16:15
Спартак М
–
Акрон
Не начался
18:30
Зенит
–
Ростов
Не начался
20:45
Балтика
–
Динамо Мх
Не начался
Англия — Премьер-лига. 10-й тур
17:00
Кристал Пэлас
–
Ливерпуль
Не начался
17:00
Сандерленд
–
Челси
Не начался
17:00
Ипсвич Таун
–
Борнмут
Не начался
17:00
Брайтон энд Хоув Альбион
–
Брентфорд
Не начался
19:30
Манчестер Юнайтед
–
Астон Вилла
Не начался
Испания — Ла Лига. 12-й тур
16:00
Эльче
–
Бетис
0 : 0
1-й тайм, 6'
18:15
Реал Сосьедад
–
Райо Вальекано
Не начался
20:30
Сельта
–
Леванте
Не начался
20:30
Вильярреал
–
Хетафе
Не начался
23:00
Атлетико М
–
Барселона
Не начался
Италия — Серия А. 11-й тур
14:30
Наполи
–
Лацио
1 : 1
2-й тайм, 76'
17:00
Монца
–
Аталанта
Не начался
17:00
Дженоа
–
Милан
Не начался
20:00
Интер М
–
Комо
Не начался
Германия — Бундеслига. 9-й тур
17:30
Кёльн
–
Байер
Не начался
19:30
Фрайбург
–
Унион
Не начался
21:30
Хоффенхайм
–
Шальке-04
Не начался
Франция — Лига 1. 10-й тур
17:00
Ренн
–
Лилль
Не начался
19:15
Анже
–
Ницца
Не начался
19:15
Ле-Ман
–
Монако
Не начался
19:15
Брест
–
Лион
Не начался
19:15
Гавр
–
Лорьян
Не начался
Россия — Лига Pari. 17-й тур
11:30
Урал
–
Волга Ул
2 : 0
Окончен
16:00
Ротор
–
Ленинградец
Не начался
20:00
Спартак Кс
–
Нижний Новгород
Не начался
Бельгия — Лига Жюпиле. 11-й тур
15:30
Брюгге
–
Андерлехт
0 : 0
1-й тайм, 34'
Греция — Суперлига. 10-й тур
22:00
Олимпиакос
–
ПАОК
Не начался
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Хамес Родригес стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Бразилии
Хамес Родригес стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Бразилии