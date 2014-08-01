Ванкёр: двух мнений быть не может, «Динамо» будет бороться за чемпионство

Полузащитник московского «Динамо» Вильям Ванкёр прокомментировал игру команды в матче против израильского «Хапоэль Ирони». Напомним, первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы завершился вничью со счётом 1:1.

«Наверное, не надо лишний раз повторять, что мы играли против очень хорошей команды. Мы проводили первую официальную встречу в сезоне, поэтому в некоторых эпизодах нам приходилось тяжело. Результат матча, разумеется, нас не устроил, но уже сейчас видно, что это „Динамо“ способно на многое.

На какое место будет претендовать „Динамо“? Тут не может быть двух мнений. Мы будем бороться за чемпионство», — цитирует Ванкёра Sportbox.