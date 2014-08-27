В. Иванов: Карасёв, Еськов и Безбородов могут попасть в элитную группу арбитров

Глава российского судейского корпуса Валентин Иванов высказал мнение относительно перспектив российских арбитров на международной арене, а также оценил их шансы получить право обслуживать турниры уровня чемпионата мира или Европы.

«Есть перспективы у тех трёх арбитров, кто сейчас входит в группу первой категории УЕФА. Но чтобы претендовать на участие в чемпионате мира, им необходимо перейти в элитную группу. Речь о Сергее Карасёве, Алексее Еськове и Владиславе Безбородове. В декабре будет переаттестация, и, надеемся, кто-то из них попадёт в „элиту“. Однако попадание в элитную группу ещё не означает, что тебя возьмут на чемпионат мира или Европы. Нужно очень постараться, чтобы попасть туда — аккуратно судить на протяжении сезона и не допускать серьезных ошибок.

Могут ли наши арбитры попасть на Евро-2016? Если в декабре перейдут в элитную категорию, то это вполне реально. Только кажется, что у нас проблемы с попаданием судей на большие турниры. На самом деле никакого провала не было. К примеру, когда я заканчивал, у нас был человек в элитной категории, который мог претендовать на чемпионат Европы. Увы, он допустил ряд промашек. Пусть не нарочно, но ошибся — и проиграл конкуренцию. Ещё один наш арбитр тоже мог рассчитывать на участие в международном чемпионате, но и он в самый ответственный момент что-то сделал не так», — цитирует Иванова «Спорт-экспресс».