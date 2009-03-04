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"Локомотив" в товарищеском матче переиграл венский "Рапид"

"Локомотив" в товарищеском матче переиграл венский "Рапид"
Футбол / РПЛ 0

Футболисты «Локомотива», проводящие учебно-тренировочный сбор в Австрии, сыграли контрольный матч с венским «Рапидом». Победу со счётом 4:2 одержали железнодорожники. Дублем отметился нападающий московского клуба Александр Минченков.

Товарищеский матч

«Локомотив» — «Рапид» — 4:2
Голы у «Локомотива»: Муджири, 5 (1:0); Минченков, 25 (2:0); Минченков, 50 (3:1); Гатагов, 63 (4:1).

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