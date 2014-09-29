Луис Энрике: в матче с другой командой можно расслабиться, с «ПСЖ» — нет

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике предостерёг своих подопечных от возможной потери концентрации в матче с «ПСЖ», который состоится 30 сентября в Париже в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Очень важно сыграть так, чтобы выиграть. Чтобы победить «ПСЖ», необходимо продемонстрировать свой лучший футбол. Игра с этой командой требует проворства и высокой мотивации. Если в матче с другими командами в какой-то момент можно расслабиться и потерять концентрацию, то во встрече с «ПСЖ» — нет.

Что касается результатов, то победа или поражение — это дело всей команды, а не какой-то отдельной линии. Почему-то когда команда пропускает голы, все смотрят только на защитников, а когда не забивает — на нападающих. Но результат зависит от всей команды целиком», — приводит слова Луиса Энрике испанская пресса.