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Равелли: кроме Акинфеева никто себя не проявил, я никого не запомнил

Равелли: кроме Акинфеева никто себя не проявил, я никого не запомнил
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Легендарный шведский вратарь Томас Равелли, комментируя прошедший матч отборочного цикла чемпионата Европы — 2016 с участием сборных Швеции и России, заявил, что обе команды показали плохую игру, а также высказал мнение по поводу Игоря Акинфеева, который сумел отразить пенальти. Напомним, матч завершился вничью со счётом 1:1.

«Плохая игра в исполнении обеих команд. На поле почти ничего не происходило. Мы совсем не видели опасных моментов, зато было очень много беготни. Вместо того чтобы идти вперёд, шведы большую часть времени пятились в оборону. Уверен, что и в России не удовлетворены качеством игры своей сборной. Даже несмотря на то, что вы чаще владели мячом.

Принято считать, что если игрок не реализовал пенальти, то он нанес плохой удар. Но Ларссон как раз-таки пробил очень здорово – это именно заслуга Акинфеева, что мяч не попал в ворота. Он сыграл просто блистательно. Уж поверьте мне как эксперту, я сам в матчах за сборную взял три или четыре пенальти.

Кроме Акинфеева никто себя не проявил, я никого не запомнил. В обеих командах не было ни одного игрока, кто бы выделялся», — цитирует Равелли «Советский спорт».

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