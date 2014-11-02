«Бордо» победил «Тулузу» и вышел на четвёртое место в чемпионате Франции
«Бордо» на своём поле выиграл у «Тулузы» в матче 12-го тура французской Лиги 1. Встреча, проходившая в Бордо на стадионе «Шабан Дельма», завершилась со счётом 2:1.
В составе хозяев отличились защитник Марк Планюс и нападающий Диего Ролан, единственный гол гостей на счету форварда Александара Пешича.
После 12 туров чемпионата Франции «Бордо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко. «Тулуза», набравшая лишь 14 баллов, находится на 14-й строчке.
