Главная Футбол Новости

«Бордо» победил «Тулузу» и вышел на четвёртое место в чемпионате Франции

Комментарии

«Бордо» на своём поле выиграл у «Тулузы» в матче 12-го тура французской Лиги 1. Встреча, проходившая в Бордо на стадионе «Шабан Дельма», завершилась со счётом 2:1.

В составе хозяев отличились защитник Марк Планюс и нападающий Диего Ролан, единственный гол гостей на счету форварда Александара Пешича.

После 12 туров чемпионата Франции «Бордо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко. «Тулуза», набравшая лишь 14 баллов, находится на 14-й строчке.

Франция - Лига 1 . 12-й тур
02 ноября 2014, воскресенье. 19:00 МСК
Бордо
Бордо
Окончен
2 : 1
Тулуза
Тулуза
1:0 Планюс – 52'     2:0 Ролан – 63'     2:1 Пешич – 68'    
Комментарии
