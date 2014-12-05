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Ресторан Самедова получил награду в номинации «Лучший семейный ресторан»

Ресторан Самедова получил награду в номинации «Лучший семейный ресторан»
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Александр Самедов получил награду от галереи ярких событий VKLYBE.TV, проведшей ежегодное награждение лучших в области клубной и ресторанной индустрии. В номинации «Лучший семейный ресторан» награда досталась ресторану «Сирень», владельцем которого является Самедов.

Сам футболист заглянул на церемонию, но пробыл на ней недолго, так как несколько дней остаётся до заключительной игры «Локомотива» в этом году с грозненским «Тереком».

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