«Манчестер Юнайтед» готов предложить «Роме» за Найнгголана € 40 млн

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, руководство «красных дьяволов» готово предложить за игрока € 40 млн. Бельгийскому хавбеку клуб готов платить € 4 млн в год. Ещё одним претендентом на Найнгголана называется «Манчестер Сити».

26-летний футболист ведёт переговоры с «Ромой» о продлении контракта. По его условиям предполагается, что заработная плата Найнгголана увеличится с нынешних € 1,8 млн за сезон до € 2,5 млн плюс бонусы. Отметим, что права на футболиста по-прежнему в равной степени принадлежат «Роме» и «Кальяри».