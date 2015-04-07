Мейтин: некая группа людей делает всё для того, чтобы навредить «Торпедо»

Директор по безопасности Российской футбольной Премьер-Лиги Александр Мейтин прокомментировал ситуацию, которая возникла на матче 21-го тура «Арсенал» — «Торпедо» и закончилась беспорядками на трибунах. По ходу игры болельщики чёрно-белых устроили драку в пределах стадиона. Сегодня КДК РФС принял решение наказать «автозаводцев» проведением двух домашних и трёх выездных матчей без зрителей.

«Я в своё время встречался с некоторыми лидерами фан-движения «Торпедо». Но результат, к сожалению, нулевой. Очень жалко, что эти болельщики не понимают всей ситуации. Над клубом висит угроза лишения очков. Такое может произойти в любую минуту. С болельщиками «автозаводцев» нужно продолжать диалог, его необходимо вести даже во время войны. Мы будем разговаривать, общаться с болельщиками «Торпедо».

Главное только, чтобы от диалога был положительный результат. Думаю, что мы когда-то сможем решить этот вопрос. Ведь «Локомотив» потихоньку начинает разруливать ситуацию, которая возникла у клуба. В данной ситуации мы тоже найдём точки соприкосновение для положительного решения этого вопроса. По поводу организации безопасности на матче «Локомотив» — «Торпедо» мы уже провели совещание с ГУ МВД по городу Москве.

Мы приглашали на встречу сотрудников безопасности двух клубов, сотрудников по работе с болельщиками и определили те шаги, которые мы должны сделать. Все меры безопасности будут приняты. Матч между «Локомотивом» и «Торпедо» — игра повышенной опасности, поэтому мы будем беспокоиться по поводу безопасности. Тем не менее думаю, мы сможем обеспечить должный порядок на стадионе.

Болельщики должны болеть за свой клуб. А некая группа людей делает всё для того, чтобы навредить клубу. У меня сложилось самое отрицательное отношение к ситуации, которая возникла во время матча «Арсенал» — «Торпедо», — сказал Мейтин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Дубровиным.