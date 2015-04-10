Де Лаурентис: предлагали Рейне контракт, но его жена не хотела жить в Неаполе

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что в клубе предлагали полноценный контракт выступавшему на правах аренды испанскому голкиперу Пепе Рейне, однако экс-вратарь «Ливерпуля» предпочёл Мюнхен, в том числе по семейным обстоятельствам.

«В прошлом году мы предложили серьёзный контракт Рейне, но он предпочёл присоединиться к «Баварии» по экономическим соображениям и семейным обстоятельствам. Его жена не хотела жить в Неаполе», — сказал функционер в эфире радиостанции Kiss Kiss Napoli.

Сам Рейна после этих высказываний оставил сообщение в своём «твиттере», подчеркнув, что его семья с любовью относится к Неаполю.

«В семье никогда не было с этим проблем. И я, и моя жена любим Неаполь», — написал вратарь.