Тьяго Силва: травма очень несерьёзная, в ближайшее время я вернусь на поле
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Капитан «ПСЖ» Тьяго Силва сообщил, что в ближайшее время вернётся на поле. 30-летний футболист получил повреждение бедра в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:3) и был заменён в середине первого тайма.
«Вчера я прошёл определённые тесты, травма очень несерьёзная. Именно поэтому важно хорошо чувствовать своё тело, иначе я бы пропустил пять-шесть недель. Я уже начал процесс восстановления, и в ближайшее время вернусь на поле», — написал Силва на своей странице в одной из социальных сетей.
Ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» состоится 21 апреля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
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