Армаш: отставка Божовича? У «Кубани» свои проблемы и свои задачи

Защитник «Кубани» Игорь Армаш считает, что отставка Миодрага Божовича с поста главного тренера «Локомотива» может быть как на руку краснодарцам, так и наоборот. Краснодарский клуб 21 мая сыграет в финале Кубка России с «Локомотивом», матч пройдет в Астрахани. В понедельник главный тренер «железнодорожников» подал в отставку, которая была принята руководством клуба.

«Мне сложно комментировать, у нас свои проблемы и свои задачи. Не знаю, какая атмосфера там была в „Локомотиве“, как им было с этим тренером. Может быть, это к лучшему, а может — и к худшему. Мы готовимся к хорошей команде — к „Локомотиву“, этим всё сказано.

И у футболистов, и у тренеров, и у всех болельщиков на уме, думаю, Кубок страны. Мы зашли так далеко, поэтому нельзя упускать такой шанс выиграть Кубок. Конечно, в чемпионате мы не очень хорошо выступили, но у нас есть ещё шанс попасть в Европу через Кубок России, а настрой будет на все 100%, уверяю вас», — цитирует Армаша «Р-Спорт».