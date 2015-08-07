Экс-игрок «Рубина» Нельсон Вальдес — в шаге от перехода в «Сиэтл»

Бывший нападающий «Рубина» Нельсон Вальдес, покинувший франкфуртский «Айнтрахт» по окончании прошлого сезона, может перейти в американский «Сиэтл Саундерс».

В среду, 5 августа, 31-летний футболист был замечен в США в сопровождении генерального менеджера «Сиэтла» Гарта Лагервея. К этому моменту официального объявления о трансфере не было, но всё идёт к тому, что Нельсон продолжит карьеру в MLS.

В сезоне-2014/15 парагваец провёл 10 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол.