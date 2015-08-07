Газзаев: ничего страшного, что соперником ЦСКА может стать «Манчестер Юнайтед»

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал тот факт, что соперником московской команды по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов может стать «Манчестер Юнайтед». Возможными соперниками красно-синих также являются «Валенсия», «Байер» и «Спортинг».

«На таких соперников будет совсем другой настрой. Ребята всё прекрасно понимают, никакой недооценки ждать от «армейцев» не стоит. Ничего страшного. А мы — ЦСКА! Если мы уже до игр будем записывать себя в явные аутсайдеры, зачем вообще участвовать в Лиге чемпионов? Нельзя вставать на колени только потому, что против тебя выходит „Манчестер Юнайтед“. Не смотрите на название соперника, в футболе нет ничего невозможного! Они же не инопланетяне. Все мы люди, все тренируются, работают, хотят победить. В данном случае не должно быть авторитетов!» — цитирует Газзаева «Спорт-экспресс».