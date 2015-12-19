Гальярдо: «Ривер Плейт» будет наслаждаться игрой с «Барселоной»

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо поделился ожиданиями от предстоящего 20 декабря финального матча клубного чемпионата мира против «Барселоны».

«У „Барселоны“ лучшие игроки, а у нас есть сердце. Мы приложили много усилий, чтобы быть здесь, это было длинное путешествие. и мы отдадим все силы. Этот матч важен не только для „Ривер Плейт“, но и для всего аргентинского футбола. Мы будем наслаждаться игрой, потому что такая возможность бывает раз в жизни.

Возможное отсутствие Месси и Неймара? Я надеюсь, что играть будут все», — приводит слова наставника аргентинской команды Marca.