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Шахин не намерен переходить ни в «Галатасарай», ни в «Фиорентину»

Шахин не намерен переходить ни в «Галатасарай», ни в «Фиорентину»
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Полузащитник дортмундской «Боруссии» Нури Шахин прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересованы «Галатасарай» и «Фиорентина». Футболист сборной Турции отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы.

«Я очень счастлив в «Боруссии». Вчера был «Галатасарай», а сегодня – «Фиорентина». В футболе это нормальное явление. Намерен полностью сосредоточиться на задачах «Боруссии». Я в хорошем состоянии и надеюсь на хорошую подготовку к сезону», — приводит слова Шахина интернет-портал Goal.