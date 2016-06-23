Шахин не намерен переходить ни в «Галатасарай», ни в «Фиорентину»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Нури Шахин прокомментировал информацию о том, что в его услугах заинтересованы «Галатасарай» и «Фиорентина». Футболист сборной Турции отметил, что смена клубной прописки не входит в его планы.

«Я очень счастлив в «Боруссии». Вчера был «Галатасарай», а сегодня – «Фиорентина». В футболе это нормальное явление. Намерен полностью сосредоточиться на задачах «Боруссии». Я в хорошем состоянии и надеюсь на хорошую подготовку к сезону», — приводит слова Шахина интернет-портал Goal.