Адамов: уверен, "Рубин" будет бороться за золото до конца

Нападающий Роман Адамов выразил уверенность в том, что «Рубин» до самого финиша сезона будет стараться отстоять свой чемпионский титул.

«Все предпосылки для нового успеха имеются. Качество игры в этом году даже ближе к чемпионскому, чем в прошлом. Я не говорю, что мы займём первое место, но, уверен, бороться за золото будем до конца», — цитирует Адамова «Спорт-экспресс».