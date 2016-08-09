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Сампаоли: когда приобретали Гансо, видели в нём такого игрока, каких сейчас нет

Сампаоли: когда приобретали Гансо, видели в нём такого игрока, каких сейчас нет
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Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал приобретение клубом бразильского полузащитника Пауло Гансо. Последний до этого защищал цвета «Сан-Паулу».

«Есть футболисты, играющие хорошо, и есть игроки, справляющиеся со своими обязанностями плохо. Гансо играет хорошо и может выступать на любой позиции. Вопрос просто будет в адаптации к позиции, на которой он будет играть. Когда мы приобретали Гансо, то видели в нём такого тонкого игрока, каких сейчас нет», — цитирует Сампаоли AS.

Гансо подписал с андалусским клубом пятилетний контракт.

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