Сарри: киевскому «Динамо» не везёт в Лиге чемпионов
Поделиться
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт 23 ноября в Неаполе.
«Мы не будем делать перед завтрашним матчем каких-то подсчётов, потому что всё в любом случае решится в последнем туре. Мы сыграем с командой, которой не везёт в Лиге чемпионов, они проиграли с минимальным счётом два матча. У „Динамо“ есть сильная молодёжь, но это не будет преимуществом для них, ведь игроки делятся на хороших и слабых, а не на молодых и старых. Игра будет сложная», — цитирует Сарри Football Italia.
Комментарии
- 22 ноября 2022
-
22:53
-
22:46
-
22:44
-
22:41
-
22:40
-
22:34
-
22:31
-
22:28
-
22:23
-
22:20
-
22:13
-
22:11
-
22:08
-
21:55
-
21:45
-
21:41
-
21:39
-
21:35
-
21:31
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
21:15
-
21:09
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:47
-
20:44
-
20:42
-
20:34
-
20:25
-
20:25
-
20:23
-
20:19
Партнерский контент