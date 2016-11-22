Сарри: киевскому «Динамо» не везёт в Лиге чемпионов

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт 23 ноября в Неаполе.

«Мы не будем делать перед завтрашним матчем каких-то подсчётов, потому что всё в любом случае решится в последнем туре. Мы сыграем с командой, которой не везёт в Лиге чемпионов, они проиграли с минимальным счётом два матча. У „Динамо“ есть сильная молодёжь, но это не будет преимуществом для них, ведь игроки делятся на хороших и слабых, а не на молодых и старых. Игра будет сложная», — цитирует Сарри Football Italia.