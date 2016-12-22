Бонавентура: «Милан» должен сыграть агрессивно, чтобы остановить «Ювентус»

Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура, который может продлить контракт с россонери, поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Италии с «Ювентусом», который состоится 23 декабря в Дохе.
«Если бы мы прилетели на день раньше, то могли бы акклиматизироваться лучше, но уже ничего не изменить. Мы должны думать об игре и не искать оправданий. «Ювентус» трудно остановить. Но если мы будем играть агрессивно и держать мяч хорошо, то сможем сделать это», — цитирует Бонавентуру Football Italia.
Матч «Ювентус» — «Милан» начнётся в 19:30 мск.