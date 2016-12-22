Фёллер назвал увольнения тренеров в Бундеслиге истерией

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Фёллер раскритиковал немецкие клубы за смену тренеров по ходу сезона. По итогам 16 туров Бундеслиги со своими наставниками расстались такие клубы, как «Вольфсбург», мёнхенгладбахская «Боруссия», «Гамбург», «Дармштадт 98». «Ингольштадт 04», бременский «Вердер» и «Аугсбург».
«Конечно, каждый должен сам принимать решения, и у каждого свои основания. Я нахожу, что в данный момент это нечто преувеличенное и похоже на истерию. Из тех семи клубов, что находятся на нижних строчках турнирной таблицы, покинут Бундеслигу две, а может, три команды. А некоторые клубы, думающие, что будут играть в Лиге Европы, не смогут завоевать право на это», — цитирует Фёллера интернет-издание Sport1.