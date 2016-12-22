Фирмино: планирую играть в Премьер-лиге в течение многих лет

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино счастлив в своём нынешнем клубе. Футболист признался, что намерен играть в английской Премьер-лиге в течение многих лет.
«Английский футбол отличается от немецкого. В Англии быстрее темп игры, нужно привыкнуть к этому типу футбола. Если быть честным, я планирую играть в Премьер-лиге в течение многих лет. Это конкурентоспособная лига, в которой каждый матч – это проверка», — цитирует Фирмино пресс-служба клуба.
Контракт 25-летнего бразильца с «Ливерпулем» действует до лета 2020 года.