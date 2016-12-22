Маротта: переговоры о переходе Витселя в «Ювентус» зашли в тупик

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что переговоры о переходе полузащитника «Зенита» Акселя Витселя зашли в тупик.
«В настоящее время переговоры зашли в тупик. Его контракт истекает в июне, и у нас есть ещё пять месяцев. Таким образом, оценка такова – € 1 млн за месяц игры или около того», — цитирует Маротту Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Ранее сообщалось, что «Зенит» хочет выручить с продажи бельгийца € 10 млн. Конкуренцию «старой синьоре» может составить «Барселона».