Хавбек «Краснодара» Каборе сыграет за сборную Буркина-Фасо на Кубке Африки

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе вызван в сборную Буркина-Фасо для участия в Кубке африканских наций — 2017. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской команды.
Шарль Каборе является действующим капитаном своей национальной сборной и рекордсменом по количеству матчей, проведённых в его составе. В расположение команды он отправится уже 27 декабря – в этот день Буркина-Фасо начнёт подготовительный сбор в Марокко.
Игры Кубка африканских наций пройдут с 14 января по 5 февраля 2017 года в Габоне. Сборная Буркина-Фасо на групповом этапе поборется за выход в плей-офф в квартете А с хозяином турнира Габоном, а также Камеруном и Гвинеей-Бисау.
В расположение «Краснодара» Шарль Каборе вернётся вскоре после того, как его команда завершит выступление на турнире.