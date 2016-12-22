Глушаков назвал бредом информацию о просьбе вернуть в «Спартак» К. Комбарова

Капитан «Спартака» Денис Глушаков опроверг информацию о том, что он рекомендовал тренерскому штабу красно-белых вернуть в команду защитника Кирилла Комбарова. Ранее сообщалось, что Глушаков и брат-близнец Кирилла Дмитрий Комбаров порекомендовали тренерскому штабу «Спартака» вернуть футболиста «Томи».
«Это полный бред. Я бы никогда в жизни не подошёл к тренерскому штабу и не попросил о том, чтобы взять в команду какого-либо игрока», — цитирует Глушакова ТАСС.
В составе «Спартака» Кирилл Комбаров выступал с 2010 по 2016 год. В нынешнем сезоне в составе «Томи» он провёл 14 матчей.