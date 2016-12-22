Глушаков: мы не против возвращения К. Комбарова, но Каррере я не звонил

Капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал информацию о том, что он рекомендовал тренерскому штабу красно-белых вернуть в команду защитника Кирилла Комбарова. Ранее сообщалось, что Глушаков и брат-близнец Кирилла Дмитрий Комбаров попросили тренерский штаб «Спартака» вернуть футболиста «Томи».
«Мы с Димой Комбаровым просили руководство клуба о возвращении Кирилла Комбарова в команду? Да мы сами узнали это из Интернета. Это очередная утка, которой мы были удивлены.
Я понимаю, что в чемпионате России сейчас застой и скучно, поэтому нужно что-то запустить журналистам. Все отдыхают, и никто ни с кем по этому поводу не говорил. Конечно, мы не против возвращения Кирилла Комбарова, но Массимо Каррере я не звонил и не просил вернуть его в команду», — цитирует Глушакова «Спорт FM».
За «Спартак» Кирилл Комбаров выступал с 2010 по 2016 год. В нынешнем сезоне в составе «Томи» он провёл 14 матчей.