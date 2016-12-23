Азар — лидер АПЛ по количеству заработанных на себе фолов, Д. Коста — второй

Бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар является лидером нынешнего чемпионата Англии по количеству совершённых на нём фолов. Против Азара соперники фолили 54 раза, сообщает The Sun. Полузащитник принял участие в 16 играх.
На втором месте в этом рейтинге расположился ещё один нападающий лондонцев — форвард Диего Коста. Он вынудил соперников нарушить на себе правила 46 раз, приняв участие во всех 17 матчах команды. Замыкает тройку лидеров полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха, против которого правила нарушались 44 раза. На четвёртом месте расположился Адам Смит из «Борнмута» (40 фолов), а пятую и шестую строки делят Садио Мане из «Ливерпуля» и Поль Погба из «Манчестер Юнайтед» (по 37).