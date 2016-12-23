Хеккинг: неудачное выступление «Боруссии» М в первом круге стало для меня шансом

Новый главный тренер мёнхенгладбахской «Боруссии» Дитер Хеккинг прокомментировал своё назначение на этот пост. Хеккинг сменил уволенного за неудовлетворительные результаты Андре Шуберта.
«Неудачное выступление «Боруссии» в первом круге Бундеслиги стало для меня шансом. Каждый надеется на такую возможность для себя. Мы должны делать всё очень быстро. Я уверен, что мы с футболистами найдём взаимопонимание. У меня есть домашнее задание для игроков на время Рождества», — цитирует Хеккинга Sky.
Шуберт был отправлен в отставку после домашнего матча 16-го тура Бундеслиги с «Вольфсбургом» (1:2). По итогам 16 туров «Боруссия» с 16 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.
Сам Хеккинг в нынешнем сезоне также был уволен из «Вольфсбурга» за неудовлетворительные результаты.