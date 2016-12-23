Сорокин: вопрос переноса чемпионата мира — 2018 из России не обсуждается

Оргкомитет «Россия 2018» не обсуждает с ФИФА возможность переноса чемпионата мира 2018 года из России. Об этом сегодня сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин.
«Нет, никакого внутреннего напряжения я не испытываю, беспокойства у нас нет. Мы эти вопросы (возможного переноса чемпионата мира) не обсуждаем с ФИФА. Проблема, о которой идёт речь, не касается футбола. В ФИФА нет понятия отмены чемпионата мира», — цитирует Сорокина ТАСС.
Чемпионат мира по футболу 2018 года должен пройти с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.