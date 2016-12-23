Уэлбек провёл первую тренировку с «Арсеналом» за семь месяцев

Нападающий Дэнни Уэлбек приступил к тренировкам в общей группе. Об этом на пресс-конференции в преддверии матча 18-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» сообщил главный тренер Арсен Венгер.
«Сегодня Дэнни впервые присоединился к нам. Нужно быть очень осторожными, учитывая, что он давно не тренировался. На подходе Аарон Рэмси. Есть новости по Окслейду-Чемберлену. Его восстановление займёт не недели, а несколько дней», — цитирует Венгера пресс-служба «Арсенала».
Дэнни Уэлбек получил травму колена в матче прошлого сезона с «Манчестер Сити» (2:2), который состоялся 8 мая, и был вынужден пропустить чемпионат Европы во Франции, а также старт нового сезона в АПЛ.