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Уэлбек провёл первую тренировку с «Арсеналом» за семь месяцев

23 декабря 2016, пятница. 12:39. Футбол
Нападающий Дэнни Уэлбек приступил к тренировкам в общей группе. Об этом на пресс-конференции в преддверии матча 18-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» сообщил главный тренер Арсен Венгер.

«Сегодня Дэнни впервые присоединился к нам. Нужно быть очень осторожными, учитывая, что он давно не тренировался. На подходе Аарон Рэмси. Есть новости по Окслейду-Чемберлену. Его восстановление займёт не недели, а несколько дней», — цитирует Венгера пресс-служба «Арсенала».

Дэнни Уэлбек получил травму колена в матче прошлого сезона с «Манчестер Сити» (2:2), который состоялся 8 мая, и был вынужден пропустить чемпионат Европы во Франции, а также старт нового сезона в АПЛ.
Источник: Официальный сайт ФК "Арсенал" (Лондон) Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Аарон Рэмси Алекс Окслейд-Чемберлен Арсен Венгер Дэнни Уэлбек Травмы — футбол
Новости. Футбол
23 декабря 2016, пятница
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