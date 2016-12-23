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Билич подтвердил, что «Вест Хэму» интересен Бакка

23 декабря 2016, пятница. 14:59. Футбол
Нападающий «Милана» Карлос Бакка интересен «Вест Хэм Юнайтед». Об этом рассказал главный тренер «молотобойцев» Славен Билич. Хорват хотел видеть колумбийца в своей команде ещё прошлым летом.

«Бакка? Может быть. Мы пытались заполучить его прошлым летом, об этом писали в газетах, и это правда. Но тогда сделка не состоялась из-за некоторых вещей, и Бакка остался в Милане. Но он играет не так много, что является проблемой.

Нам нужен хорошо развитый физически игрок. В Премьер-лиге интенсивный график. Я говорю не только о Бакке, а о любых других игроках», — цитирует Билича Football Italia.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в 14 матчах Серии А, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт Бакки действует до лета 2019 года.
Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
Теги
Вест Хэм Юнайтед ФК Милан Карлос Бакка Славен Билич Возможные трансферы
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23 декабря 2016, пятница
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