АЕК объявил о переходе Враньеша из «Томи»

Бывший защитник «Томи» Огнен Враньеш продолжит карьеру в Греции. Футболист покинул расположение томичей и подписал контракт с греческим клубом АЕК. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 27-летним боснийцем, который будет играть под четвёртым номером, подписан на два с пловиной года.
В «Томи» Огнен Враньеш играл с 2016 года, куда перешёл из хихонского «Спортинга». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 7 матчах РФПЛ и забил 1 гол.
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