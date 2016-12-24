Диего Коста: искры летели в битвах с Пепе и Рамосом — мне это нравилось

Нападающий «Челси» Диего Коста рассказал, что, выступая за «Атлетико», он получал удовольствие от противостояния с защитниками «Реала» Пепе и Серхио Рамосом.
«Мне нравились матчи против „Реала“ и возможность встретиться с Пепе и Рамосом. Это была хорошая битва, в которой у нас всегда возникали проблемы и летели искры. Могу гарантировать, что и им нравились эти матчи по тем же самым причинам!
В матчах против них всегда были трения – оскорбления, пинки. Однако после игры мы всегда приветствовали друг друга без проблем», — приводит слова форварда Goal.