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Защитник «Луча-Энергии» Грицаенко: переход в «Спартак», наверное, маловероятен

24 декабря 2016, суббота. 17:33. Футбол
21-летний защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко сказал, что с ним связывались из «Спартака» по поводу возможности перехода в московский клуб, но ответа футболист не дал. Грицаенко, который в нынешнем сезоне сыграл в 24 матчах первенства ФНЛ, выразил мнение, что данный переход маловероятен.

«После того как я сыграл за сборную ФНЛ, звонили из «Спартака», поинтересовались, есть ли желание перейти в московский клуб. Ничего определённого я тогда не ответил и до сих пор ответа никакого не дал. Очень щепетильно отношусь к этому вопросу, надо взвесить все «за» и «против». Пока нахожусь в родной команде во Владивостоке и более обстоятельных переговоров ни с кем не вёл.

Мне 21 год. Появиться на поле в топовой команде такого уровня, как «Зенит» или «Спартак», в моём возрасте и на моей позиции центрального защитника — очень небольшая вероятность. Хотя всё возможно. Можно играть за фарм-клубы, но, опять же, надо всё взвесить. Хочу подчеркнуть, что сейчас я не гонюсь за деньгами — на данном этапе это для меня последний вопрос. Так что переход, наверное, маловероятен.

Пока не вижу смысла посреди сезона покидать родную команду и менять клуб, но если действительно будет хорошее предложение, которое станет для меня шагом вперёд, то, понятно, не откажусь. Все хотят расти профессионально», — поведал Грицаенко в интервью VL.ru.
Источник: VL.ru Сообщить об ошибке
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Луч-Энергия ФК Спартак
Новости. Футбол
24 декабря 2016, суббота
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