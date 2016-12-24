Мойес: нет таких денег, за которые «Сандерленд» готов продать Дефо

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес заявил, что клуб не собирается продавать нападающего Джермейна Дефо. Ранее появилась информация о том, что в январе 34-летнего футболиста может попытаться приобрести «Вест Хэм Юнайтед».
«Дефо для нас бесценен. Нет таких денег, за которые мы были бы готовы его продать, потому что он помогает нам в борьбе за выживание. Он уже забил восемь голов, и если забьёт ещё восемь или десять, то поможет нам остаться в Премьер-лиге», — приводит слова Мойеса издание Sky Sports.