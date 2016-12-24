Лэмпард: я всё ещё жду пятилетнего контракта от «Челси», но они не звонили!

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард в шутку заметил, что ждёт от лондонцев пятилетнего контракта.
«Я всё ещё жду пятилетнего контракта от „Челси“, но они мне до сих пор не звонили! А я не привык ждать!
Мы с Джоном Терри насквозь пропитаны духом „Челси“. Что бы ни произошло, я всё равно буду связан с „Челси“. Возможно, через сезонный абонемент, чтобы ходить и смотреть на них, пока не знаю наверняка.
Не знаю, найдётся ли для меня какая-нибудь подходящая роль. Я очень расслаблен и не переживаю на счёт этого. Я не тот, кто в конце своей карьеры будет суетиться и думать: „Что теперь будет?“ Если подвернётся подходящая возможность, я ей воспользуюсь. Конечно, я был бы счастлив вернуться в „Челси“, но не всегда всё получается так, как ты хочешь», — цитирует 38-летнего Лэмпарда Sky Sports.
Лэмпард играл за «Челси» с 2001 по 2014 год, после чего выступал за «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити».