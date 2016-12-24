Хитцфельд: для Тухеля открыты все двери, ему принадлежит будущее

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии», мюнхенской «Баварии» и сборной Швейцарии Оттмар Хитцфельд высоко оценил потенциал наставника «шмелей» Томаса Тухеля, а также выразил мнение, что Испания по-прежнему имеет преимущество на международной арене.
«Понятно, что многое будет зависеть от результата, но Тухель уже умеет выстраивать и прививать командам фантастический футбол. Все двери открыты для него. Будущее принадлежит ему.
Йоахим Лев? Он вывел немецкий футбол на следующий уровень, но сейчас крайне важную роль играет техника, а у Испании в этом компоненте по-прежнему есть преимущество как перед Германией, так и перед другими странами», — цитирует Хитцфельда Badischen Zeitung.